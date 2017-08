330 43

Sony gana casi cuatro veces más en su primer trimestre fiscal y compra el estudio de Dragon Ball Z

1/08/2017 - 11:20

La compañía adquiere un 95% de Funimation por 121 millones de euros

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El conglomerado japonés SONY (JP6758.TK )obtuvo en el primer trimestre de su ejercicio fiscal un beneficio neto atribuible de 80.817 millones de yenes (620 millones de euros), un 282,1% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, según informa la compañía, que ha adquirido un 95% del creador de Dragon BALL (BLL.NY )Z, Funimation, por 143 millones de dólares (121 millones de euros).

Según informa Sony en un comunicado, los ingresos operativos en el trimestre que concluyó el 30 de junio alcanzaron los 1,858 billones de yenes (14.250 millones de euros), lo que representa un incremento del 15,2% en comparación con los tres primeros meses del ejercicio anterior.

La compañía destaca que el "significativo" incremento de la cifra de negocio, que a tipos de cambio constantes aumentó un 14%, se debe principalmente al buen comportamiento de las ventas de sus divisiones de semiconductores y de servicios financieros.

En esta línea, el beneficio operativo de Sony en el periodo comprendido entre abril y junio fue de 157.611 millones de yenes (1.209 millones de euros), lo que supone un 180,5% más que hace un año.

Tras estos resultados, la compañía ha mejorado su previsión de ventas para el conjunto del ejercicio, ya que estima que los ingresos aumenten un 9,2% en vez del 3,8% que esperaba en abril, y ha mantenido los objetivos de beneficio operativo y beneficio neto atribuible.

COMPRA DE FUNIMATION

Por otra parte, la compañía ha anunciado este martes que su filial Sony Pictures Television Networks ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir una participación del 95% en el distribuidor de productos de animación japonés Funimation Productions por aproximadamente 143 millones de dólares (121 millones de euros).

El otro 5% de Funimation, cuyo catálogo incluye títulos tan populares como 'Dragon Ball Z', 'One Piece', 'Cowboy BeBop', 'My Hero Academia' y 'Attack on Titan', será propiedad de su consejero delegado, Gen Fukunaga, que además permanecerá en el cargo.

"En todo el mundo, las redes de Sony han sido grandes actores en el mercado del anime durante casi dos décadas y en los últimos años hemos aumentado con fuerza nuestras redes 'online' y nuestras ofertas digitales para los consumidores", ha afirmado el presidente de redes mundiales de Sony Pictures Television, Andy Kaplan.

Sony informa de que esta operación esta sujeta a la aprobaciones de los reguladores y otras condiciones habituales de cierre y no prevé que tenga un "impacto material" en sus previsiones financieras para el ejercicio fiscal que concluirá el 31 de marzo de 2018.

PUBLICIDAD