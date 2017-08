Cristiano Ronaldo usa la misma estructura para gestionar sus ingresos desde 2004

El luso utiliza la misma estructura en el Madrid que en el United

Es uno de los argumentos básicos de la defensa del portugués

Gestha ve un fraude "más grave" que en el caso de Leo Messi

Cristiano Ronaldo en su época en el Manchester United. Ya entonces el luso usaba la estructura tributaria que usa ahora. Imagen: Imagen: Reuters

El futbolista del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, prestó ayer declaración en el juzgado de Instrucción de Pozuelo, en Madrid, investigado por defraudar al fisco español 14,7 millones de euros. La Fiscalía le acusa de crear una red societaria para cobrar sus derechos de imagen y así pagar menos entre 2010 y 2014, los años investigados. El futbolista portugués asegura que no creó la estructura empresarial cuando llegó al Real Madrid, ya que es la misma red que usaba en 2004, cuando jugaba en el Manchester United. Es decir, que a su llegada a España decidió mantener el modelo de gestión de ingresos y pago de impuestos que había usado en Inglaterra bajo el consejo de los abogados del equipo inglés.

Así, el futbolista ha comentado en sede judicial que "jamás" ha tenido problemas tributarios en los demás países en los que ha residido, explicando que la estructura que usa para gestionar sus derechos de imagen la creó en 2004 cuando todavía vivía en Inglaterra.

"Los abogados que me recomendó el Manchester United la crearon en 2004, mucho antes de que pensara venir a España. La estructura fue la que era usual en Inglaterra, fue comprobada por la Hacienda inglesa y ratificaron que era legal y legítima", ha indicado.

Sólo hay dos diferencias: se suprimió una entidad inglesa y Cristiano se aseguró de cobrar la totalidad de los derechos de imagen personalmente mientras era residente en España, tal y como han matizado fuentes de su entorno.

Aunque ha trascendido que ha habido algún pequeño encontronazo con la jueza por mostrar su disconformidad por ir a declarar por "llamarse Cristiano", el futbolista se ha mostrado relajado y en todo momento ha manifestado que no "tenía ninguna intención de evadir impuestos", que "nunca ha escondido sus ingresos" y que siempre ha confiado en sus asesores.

"La Hacienda española conoce en detalle todos mis ingresos porque se los hemos entregado; jamás he ocultado nada, ni he tenido intención de evadir impuestos", ha señalado el futbolista, según un comunicado emitido por sus asesores, después de que esta mañana haya declarado ante la magistrada durante hora y media en un tono "relajado" y sin intérprete, han avanzado fuentes jurídicas. Ronaldo ha añadido además que quienes le conocen saben lo que pide a sus asesores. "Que lo tengan todo al día y correctamente pagado, porque no quiero tener problemas".

Un fraude "más grave" que el de Messi

Pese la buena voluntad que ha esgrimido Ronaldo, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han explicado este lunes que tienen indicios racionales de que el supuesto fraude fiscal cometido por Cristiano Ronaldo es "bastante más grave que el cometido por Leo Messi", por el que el futbolista argentino fue condenado a 21 meses de cárcel.

Según detalla Gestha en un comunicado, Cristiano Ronaldo está denunciado por cometer cuatro delitos fiscales en el Impuesto sobre la renta de no residentes (IRNR) de 2011 a 2014, que suman un total de 14,7 millones de euros presuntamente defraudados a la Hacienda Pública. Por su parte, Messi fue condenado por defraudar al Fisco un total de 4,1 millones entre 2007 y 2009, lo que supone una cantidad considerablemente menor.

