Los impuestos han subido desde 2010 cuatro veces más de lo que han bajado

La dictadura socialista de los funcionarios avanza imparable. No tenemos derecho a tener dinero, no tenemos derecho a educar nuestros hijos, no tenemos derecho a tener sanidad, no tenemos derecho a tener familia... Nuestro único derecho es obedecer cualquier capricho de los amos funcionarios y a morir y a arruinarnos cuando a ellos les plazca.