El Banco de España no ve recuperación suficiente para subir los tipos de interés

La coyuntura económica actual se mantendrá, si no hay choques externos, durante bastante tiempo ¿cuál es la principal amenaza potencial?



LA INFLACIÓN.



¿Por qué? Porque ello obligaría al BCE a abandonar la política actual de compra de deuda, pues, ya se habría alcanzado el objetivo de inflación del 2% que figura en su mandato y que justificó su intervención. Las consecuencias para los mercados serían malas, salvo para la banca comercial. No digamos ya para los Estados con elevados niveles de endeudamiento: nefasto.



¿cuál sería el factor desencadenante? La subida del precio del petróleo. No obstante, todos los expertos creen que (el brent) se moverá en una banda entre 45 y 55 $/barril. Si así sucede, no hay peligro.



Otro posible desencadenante sería el pleno empleo en Alemania y que ello cree tensiones salariales al alza. Tiene tanto peso en la economía de la UE que, el lobby alemán, presionaría al BCE.



¿Qué otro factor lleva a que la inflación, estructuralmente, tienda a mantenerse muy baja en los próximos años? Las rentas salariales a nivel mundial crecen muy poco y menos que van a crecer ¿por qué? por la nueva revolución tecnológica ya en marcha: IA y robotización. Ello va a hacer que el factor trabajo sea cada vez más irrelevante concentrando cada vez más las rentas en el capital. Para los que están a la vanguardia de estas tecnologías la GLOBALIZACION ha sido un chollazo, porque, además, han logrado forrarse y no pagan impuestos. Para ello hay pequeños paises "esquiroles", tipo Irlanda, Gibraltar, Malta, etc...que les facilitan la evasión fiscal, perjudicando el sostenimiento del estado de bienestar del resto de los socios de a UE.



Veo muchos cientos de millones de parados y el avance del sistema de "economato mundial" ¿que significa esto? masas ingentes de población sin oficio ni beneficio mantenidas mediante una renta básica universal (RBU). La iniciativa individual se mantendrá pero solo para ganar un bonus sobre ese mínimo. Esto es fácil de decir, pero en países como China o La India, con 1.200 mill de habitantes, que han florecido por sus bajos costes salariales, esto puede ser un drama.



La susodicha RBU tendrá que incluirse en la Declaración Mundial de Derechos Humanos. Tarde o temprano, creo que será inevitable, pero a 20-30 años vista.



Adicionalmente, al concentrarse el poder en una élite que controlará, mediante la tecnología todos los resortes del comercio, la comunicación, el ocio, la olítica etc... y en definitiva, a las masas subvencionadas, surgirán tentaciones autocráticas. Eso no es ser catastrofista, es de una lógica aplastante.