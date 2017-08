Un portavoz de May anuncia ahora el fin de la libre circulación de trabajadores de la UE a partir de 2019

Imagen de Reuters

Nuevo desmentido del Gobierno británico a costa de la libre circulación de los trabajadores de la UE por su territorio tras el Brexit. Un portavoz de Theresa May ha asegurado que la libre circulación finalizará en marzo de 2019, cuando Reino Unido abandone la Unión Europea.

De esta forma, contradice las declaraciones del ministro de Finanzas, Phillip Hammond, que la semana pasada aseguró que no habría cambios inmediatos en las normas de inmigración tras el Brexit.

"La libre circulación acabará en marzo de 2019", aseguró el portavoz de la primera ministra en declaraciones ante la prensa, añadiendo que el Gobierno había dado ya algunos detalles, como las propuestas sobre los derechos de los ciudadanos de la UE tras el Brexit.

"Otros elementos del sistema de inmigración post Brexit serán abordados a su debido tiempo, sería equivocado especular sobre qué forma podría tener o sugerir que el libre movimiento continuará como en la actualidad", añadió.

Contradicciones constantes

Después de que los miembros del principal equipo de May parecieran contradecirse en los últimos días, el portavoz dijo también que la posición sobre el Brexit seguía siendo la establecida por la primera ministra en enero.

Los detalles de un periodo de implementación post Brexit eran un asunto a negociar, añadió, pero Reino Unido no está buscando una solución "ya existente". The Financial Times informó la semana pasada de que Hammond esperaba un acuerdo de transición "ya disponible".

PUBLICIDAD