Cristiano Ronaldo endurece su postura y se negará a pactar pese a la amenaza de cárcel

La Fiscalía podría ofrecer una reducción de petición de pena de cárcel

En este pacto Cristiano Ronaldo debería abonar 'sólo' 29 millones

El jugador insiste en su inocencia y de ahí su postura firme, por ahora

Cristiano Ronaldo, en una fotografía de archivo. Imagen: Reuters

Cristiano Ronaldo declara este lunes en el Juzgado número 1 de Pozuelo de Alarcón por una supuesta evasión fiscal de 14,7 millones de euros. La posibilidad de evitar un juicio con un pacto entre el jugador y la Fiscalía flotará en el ambiente de su comparecencia, pero fuentes cercanas al ariete del Real Madrid niegan que vaya a darse esa opción. El portugués ha endurecido su postura en las fechas previas a esta comparecencia y se negará a llegar a ningún acuerdo, aunque exista amenaza de cárcel en caso de no hacerlo.

Cuenta el diario As que fuentes cercanas al futbolista y su defensa legal (liderada por los abogados del bufete Baker&Mckenzie) aseveran que CR7 está dispuesto a llegar hasta el final de este proceso porque en su razonamiento jurídico entiende (junto con su defensa) que no ha actuado a mala fe, sino que ha habido solo una "discrepancia valorativa que no puede considerarse dolosa", cita este rotativo entrecomillando las palabras del entorno de CR7.

Esto significa que Cristiano Ronaldo no llegará a un acuerdo previo que según las primeras estimaciones hablaban de una reducción notable de la posible pena de cárcel que pediría la Fiscalía ante la juez Mónica Gómez Ferrer además del pago de las cantidades adeudadas (14,7 millones) y la multa e intereses correspondientes. En total, unos 29 millones de euros.

Cristiano Ronaldo y los suyos insisten en defender que el entramado establecido para pagar impuestos no pretendía evadir cantidad alguna, sino que simplemente trasladó la estructura que utilizaron en el Reino Unido, cuando jugaba en el Manchester United, a España. Es ahí donde radicaría esa diferencia de criterios a la que se refieren sus abogados.

En todo caso, este caso se encuentra apenas en sus primeros pasos y todavía hay margen para que todas las partes cambien de postura, incluido Cristiano Ronaldo. La jueza deberá, una vez ya con la declaración del jugador, decidir si abre o no juicio oral. Este paso será clave para definir luego la postura de jugador franquicia del Real Madrid.

