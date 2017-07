Brexit: la división interna en Reino Unido sorprende a Bruselas y aleja el acuerdo

Pobre "ceresa de Mayo"... su partido la convence a regañadientes a convocar unas elecciones en las que no cree, esperando que Corbyn condene al laborismo al ostracismo como Foot hizo en 1983. Los tiempos han cambiado y Corbyn no es un carcamal como Foot (aunque es peor persona, que lo conozco bien... un trastornado a lo Pablo Manuel Iglesias Turrión). Ahora resulta que la solución es Rees-Mogg, que parece sacado de una novela de Jane Austen. Los tories aun penan por el injusto y atroz magnicidio de "la más grande", y no volverán a tener una figura de la estatura moral e intelectual de Margaret Thatcher. Como sigan dándole pábulo al ala más tronada del partido (los Brexiteers para los que el tiempo se paró en 1955: justo antes de la debacle de Suez) volverán a la oposición otra larga temporada. Los esfuerzos de Cameron y May por hacer al partido elegible habrán resultado vanos ante tanto nostálgico de un pasado imperial y una superioridad que jamás volverán. ¡Ay, nostalgia, qué mala compañera que eres!