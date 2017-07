770 420

Cristiano Ronaldo declara por supuesto fraude fiscal: "Si no me llamara CR7, no estaría aquí"

El jugador llegó y salió por la puerta de atrás, sin dejarse ver

Estaba previsto que ofreciera una declaración tras hablar ante la jueza

Se le investiga por un supuesto fraude de 14,7 millones

Cristiano Ronaldo ha declarado alrededor de 90 minutos este lunes en los Juzgados de Pozuelo de Alarcón por un supuesto fraude tributario cometido entre 2011 y 2014 por valor de 14,7 millones.En su intervención, ha asegurado que nunca ha ocultado ingresos en sus declaraciones y que "jamás ha tenido intención de evadir impuestos".

Según El Español, el luso habría dicho ante la jueza que "si no me llamara Cristiano Ronaldo, no estaría aquí", en referencia a que se le está tratando de forma discriminatoria. En todo caso, Cristiano ha insistido en los argumentos de su defensa, esto es, que todo se hizo bien y creyendo que se actuaba de buena fe. Sin voluntad de defraudar a Hacienda.

"La Hacienda española conoce en detalle todos mis ingresos porque se los hemos entregado, jamás he ocultado nada, ni he tenido intención de evadir impuestos", ha señalado el futbolista según un comunicado emitido por sus asesores, después de que este lunes por la mañana haya declarado ante la magistrada durante hora y media en un tono "relajado" y sin intérprete, han avanzado fuentes jurídicas.

Ronaldo ha añadido además que quienes le conocen saben lo que pide a sus asesores. "Que lo tengan todo al día y correctamente pagado porque no quiero tener problemas", ha indicado, destacando que siempre ha hecho sus declaraciones de forma voluntaria. El futbolista también ha recordado que "jamás" ha tenido problemas tributarios en los demás países en los que ha residido, explicando que la estructura que usa para gestionar sus derechos de imagen la creó en 2004 cuando todavía vivía en Inglaterra. "Los abogados que me recomendó el Manchester United la crearon en 2004, mucho antes de que pensara venir a España. La estructura fue la que era usual en Inglaterra, fue comprobada por la Hacienda inglesa y ratificaron que era legal y legítima", ha indicado.

La estructura empresarial para gestionar los derechos de imágenes del jugador ha sido igual "en el periodo 2010-2014" -en el que se acusa al futbolista de haber cometido un fraude tributario de 14,7 millones de euros- que en el periodo "entre 2004 y 2009". "Con dos diferencias, se suprimió una entidad inglesa y se aseguró de cobrar la totalidad de los derechos de imagen personalmente mientras era residente en España", han matizado fuentes de su entorno.

Ronaldo ha llegado a la sede judicial minutos antes de las 10:00 horas, donde estaba citado a las 11:30, y lo ha hecho por la puerta trasera y sin ser visto por los periodistas. Sobre las 13:00 salía "relativamente relajado" pero también por la puerta trasera y sin dar explicaciones. El futbolista había previsto una declaración ante los medios a su salida, por lo que una empresa había instalado un atril, focos y tomas de audio, pero finalmente no ha tenido lugar.

A cambio, uno de sus abogados, Iñaki Torres, ha hablado desde el atril preparado y ha recibido el abucheo de los presentes. "Ya está camino a casa", ha asegurado para a continuación remitir a un comunicado.

En este el futbolista solicita "dejar trabajar a la Justicia" y ha declinado hacer más declaraciones "con el fin de evitar presiones innecesarias o de contribuir a un juicio paralelo". "Yo creo en la justicia y espero que, también en este caso, haya una decisión justa", ha insistido. "Desde 2015 Ronaldo ha cedido sus derechos de imagen a un tercero pagando impuestos por ello", han puntualizado sus asesores, que también han recordado que el futbolista "cotiza en España siendo uno de los contribuyentes individuales que más paga en todo el país".

El entorno del deportista ha enfatizado que la denuncia de Fiscalía "se ciñe exclusivamente a la fiscalidad de las cantidades cobradas por el jugador en 2014 por la cesión de sus derechos de imagen correspondiente a los años 2011 a 2020". Las discrepancias del Ministerio Fiscal, han explicado los asesores del futbolista, tienen que ver con que el jugador cuantificó sus rentas obtenidas en España con los criterios que fijó la administración inglesa, y con la declaración en 2014 de todos los ingresos correspondientes a los años fiscales desde 2011 hasta 2014.

La defensa del futbolista ha mantenido que la calificación que propone Inspección es "errónea", al ser "contraria al tenor literal de la ley aplicable a los impatriados". También han explicado que si se hubieran declarado las rentas año a año, "la cantidad a pagar hubiera sido menor", y ha reducido "la diferencia de criterio" a "una mera diferencia temporal".

Tras esta declaración judicial, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pozuelo podría requerir más pruebas documentales, llamar a declarar a más testigos, nuevas imputaciones, archivar la causa o abrir juicio oral.

Fuentes cercanas al jugador han afirmado que Cristiano Ronaldo se negará a llegar a un pacto con la Fiscalía, aunque exista amenaza de cárcel. Inicialmente se había barajado que el ministerio público podría ofrecer al jugador una notable reducción de pena además del pago de la cantidad adeudada junto con intereses y la multa: en total, unos 29 millones de euros.

Según la denuncia del Ministerio Fiscal, Ronaldo habría dejado de pagar a las arcas públicas españolas casi 1,4 millones de euros en 2011, 1,66 millones en 2012, 3,2 en 2013 y 8,5 millones de euros en 2014. Ronaldo comparece en calidad de investigado por un presunto delito contra la Hacienda Pública, ante la posible existencia de una infracción penal prevista y penada en los artículos 305 y 305 bis del Código Penal, según ha detallado el TSJM.

