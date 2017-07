800 627

UGT ultima su ofensiva ante la "esclavitud" en las plataformas de servicios

Madrid, 30 jul (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, considera que el empleo autónomo que ofrecen algunas plataformas digitales de servicios como Deliveroo o Uber supone una forma moderna de "esclavitud" que degrada "hasta el infinito" las relaciones laborales.

Frente a esta situación de precariedad, el sindicato está diseñando una estrategia que pondrá en marcha en las próximas semanas para atraer a los trabajadores de este tipo de empresas y trabajar con ellos en un esquema que estará "lejos de la afiliación tradicional", según ha avanzado Álvarez en una entrevista con EFE.

"Somos plenamente conscientes de que hay que hacer una transición del sindicato. No es lo mismo el trabajador que está en una gran empresa, que elige comité de empresa, que trabajadores muy temporales (...) y cobrando sueldos que luego van a derivar en pensiones de miseria", añade el líder de UGT, que ve como una posibilidad ofrecer la afiliación sin cuota de estos trabajadores.

"Mientras tanto no vamos a permitir que se generen focos de impunidad", dice Álvarez, que asegura que el sindicato requerirá a la Inspección de Trabajo ante posibles fraudes de ley, ya que entiende que la figura del autónomo en estos casos "es más que dependiente" y encubre muchas veces una relación de trabajo por cuenta ajena.

A su juicio hay pocas dudas al respecto y "una cierta relajación de las administraciones", por lo que considera que solo cabe aplicar la ley.

"Esto no es economía colaborativa", dice Álvarez, que ve en este tipo de empresas "un intento de esclavizar a jóvenes que no tienen otra salida" utilizando la excusa de que se trata de un trabajo temporal, solo por unas horas o para estudiantes.

"Las plataformas digitales son las plazas de contratación del siglo pasado, las plazas de contratación discriminatorias que había en muchos pueblos de nuestro país para contratar a los jornaleros de acuerdo con la opinión del cacique", asegura.

"En derecho laboral no hay situaciones no contempladas, es cuestión de actuar, no es cuestión de hacer lo que a uno le venga en gana porque es una actividad nueva. No es una actividad nueva", afirma Álvarez, que pretende involucrar en esta lucha a la CEOE dado que no chocaría con sus asociados porque "tiene poco que ver con la economía productiva".

"En este país hay mucha gente dispuesta a darle un impulso a los emprendedores que son los que generan nuevas ideas y proyectos que se plasman en riqueza que puede llegar a la ciudadanía, pero para mí no es emprender repartir alimentos con una tarifa más baja", dice.

Al respecto se pregunta cuántas de las personas que se han acogido a la tarifa plana de 50 euros para autónomos lo ha hecho para iniciar una actividad propia o para trabajar en estas empresas.

