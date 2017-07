Rajoy adelanta a 2019 la reconquista de los 20 millones de empleos

Podemitas mintiendo enrabietados porque vayamos mejorando.



Es en Alemania donde casi 8 millones de alemanes tienen minijobs (menos de 450 €).



Hay mucho empleo precario, pero MENOS que antes de la crisis.



La mitad del empleo a tiempo parcial es "a propósito", lo quiere mucha gente, como las madres que quieren conciliar la vida laboral y familiar.



¿Dónde están los datos, podemitas?



Y a ver si entendemos un poco cómo funciona el mundo, cuando haya 20 millones de empleos, ya no será tan fácil encontrar gente desesperada (gracias ZAPATERO)...



... Y LAS CONDICIONES,HORARIOS Y SUELDOS, subirán



En todos los países que admiramos por su mercado laboral, no se obliga por ley a tener sueldos altos, se acaba con el paro primero y luego se suben los salarios... porque los empresarios no tienen más remedio.







