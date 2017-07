330 43

Pensiones. rajoy da “enorme importancia” a la reforma de las pensiones

28/07/2017 - 15:25

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, destaccó que España es el segundo país del mundo con mayor esperanza de vida, por lo que la reforma de las pensiones es un tema al que da "enorme importancia" para "dar respuesta a esta situación".

Rajoy, durante su intervención en el Palacio de La Moncloa para hacer balance del curso político, indicó que hay muchas reformas debatiéndose en el Congreso de los Diputados.

En este sentido, señaló que están hablando de pensiones, que "sin duda alguna es uno de los retos fundamentales que tenemos de cara al futuro", a lo que añadió que es una reforma estructural a la que da "máxima importancia, como ocurre con el tema de la educación".

Además, aseguró que "no se puede gobernar siempre pensando en el siguiente cuarto de hora" y, por eso, "el sistema de pensiones es un tema que hay que contemplarlo viendo el largo plazo". A este respecto, recordó que España tiene 9.750.000 pensionistas, con la segunda mayor esperanza de vida, por lo que aseguró que "tenemos que estar preparados para dar respuesta a esa situación".

Rajoy apuntó que hay una Comisión abierta en el Congreso de los Diputados, "donde sería positivo que pudieramos llegar a entendimientos".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

El presidente del Gobierno reconoció que otra de las grandes reformas pendiente es la de la financiación autonómica, a la que tildó de "importante", porque "afecta a lo que le importa a la gente", como los servicios públicos de Sanidad o Educacion.

En este sentido, recordó que el pasado miércoles presentaron un informe los expertos, que se llevó ayer, jueves, al Consejo de Política Fiscal y Financiera, un grupo de trabajo en el que participan todas las comunidades autónomas "que han querido hacerlo", a lo que apuntó que espera que "sean capaces de llegar a un entendimiento".

"Un asunto como este hay que hacerlo entre todos, porque hacerlo por mayoria, siempre es la peor de las soluciones", añadió el presidente del Ejecutivo. Por ello, "espero que en este tema, que a la postre puede beneficiar a la población, todo el mundo esté a la altura de las circunstancias", remarcó.

Rajoy recordó que en la legislatura pasada se hicieron en España reformas estructurales de "muy alto calado", como la Reforma Laboral, la Reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria o la Reforma del Sistema Financiero.

REFORMAS

Por otro lado, el presidente del Gobierno comentó que "debemos continuar, porque hay reformas muy importantes en Europa". En este sentido, señaló que hay que decidir "más pronto que tarde, hacia dónde vamos, si vamos a un presupuesto europeo, a un ministro de Hacienda europeo o a un tesoro europeo con bonos europeos".

Por ello, subrayó que "son muchos los asuntos que tenemos encima de la mesa" y añadió que de lo que cada vez está más convencido es de que "si uno se queda parado, cosa que solo se debe hacer cuando no sabe donde ir, se acaba quedando atrás". Por eso, "me he apuntado siempre a las reformas", concluyó.

