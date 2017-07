800 571

CCOO denuncia precariedad laboral y bajada de salarios en el sector turístico

Madrid, 28 jul (EFE).- El secretario general CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, ha denunciado hoy la precariedad y la pérdida de poder adquisitivo de los empleados del sector turístico de la región en la presentación de un informe sobre la situación del área elaborado por el sindicato.

"El sector turístico presenta un panorama de pobreza, desprotección, desregulación y fraude generalizado" ha señalado el secretario general de la Federación de Servicios de CCOO de Madrid, Miguel Periáñez, que también ha estado presente en la presentación del estudio.

Por ello, CCOO ha exigido la dignificación de las condiciones laborales "de la joya de la corona de la economía del país".

"Los beneficios empresariales ya han alcanzado los máximos históricos de 2008. Son incrementos obscenos en algún caso porque no se traducen en una distribución de la riqueza", ha indicado Cedrún.

Según CCOO, entre 2014 y 2016 ha subido un 12,3 % el número de visitantes, un 11,7 % el volumen de pernoctaciones y un 13,7 % el gasto medio de los turistas que visitan la región.

"A pesar de los números, la patronal no ha querido que los trabajadores recuperen el poder adquisitivo perdido. ¿Dónde está la recuperación? En los beneficios empresariales y en las grandes rentas", ha recordado el secretario general de CCOO.

En cuanto a los datos de empleo, según el informe sindical los puestos de trabajo solo han aumentado un 0,3 % desde 2008, una cifra que para Cedrún se traduce en "plantillas y salarios congelados".

Para el sindicato, la externalización de servicios es una de las principales causas de la precarización del sector, una circunstancia que lleva a que las algunos de los hoteles de la capital casi no cuenten con plantilla propia.

La desprofesionalización del sector por la eliminación de las políticas formativas y la caída de la salud laboral son algunas consecuencias que el sindicato considera que lleva consigo la externalización de servicios.

"La negociación colectiva en la hostelería está bloqueada desde 2013 y la de hospedaje desde 2014. La intención de la patronal es desregularizar el sector y bajar los salarios de forma contundente", ha lamentado Miguel Periáñez.

En lo referente a los empleados de hospedaje, Periáñez ha explicado que la patronal realizó una oferta "sonrojante" por la que se ofrecía a limitar la externalización de los servicios a cambio de rebajas salariales de hasta el 20 %.

"También ofrecieron una subida de entre el 1 y el 2 % a cambio de eliminar todos los pluses, de poder fijar los turnos semanalmente y de limitar los derechos sociales. Es escandaloso", ha añadido Periáñez.

CCOO ha anunciado que no descarta convocar movilizaciones en septiembre "si la situación no mejora y la patronal no muestra voluntad".

PUBLICIDAD