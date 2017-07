330 43

Taxistas de toda españa exigen a fomento medidas contra el vacío legal en el sector

27/07/2017 - 16:23

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

Taxistas de toda España se manifestaron este jueves en Madrid frente al Ministerio de Fomento para exigir que "acabe con el vacío legal que permite que actualmente la proporción de licencias VTC esté por encima del 1/30 vigente".

La manifestación, convocada por la Confederación de Taxistas Autónomos de España (CTAE), la Mesa Estatal del Taxi (META) y la Asociación Profesional Élite Taxi, comenzó a las 12.00 horas en la plaza de Cuzco y finalizó a las 14.00 horas frente al Ministerio de Fomento.

La marcha de Madrid estuvo acompañada de paros en diferentes ciudades, establecidos en 24 horas en el caso de Madrid y Barcelona (a partir de las 6.00 horas).

Los manifestantes incidieron en que, a pesar de haber mantenido un primer contacto con Fomento y ser reconocidos como interlocutores, "las medidas propuestas no son suficientes para acabar con este problema".

Julio Sanz, presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de España (CTAE) y de la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPT), hizo hincapié en la necesidad de que se cumpla la ley y de que "los vacíos legales que el ministro reconoce en la regulación sean cubiertos con decisiones políticas que, sin modificar la ley, retornen a la situación que la Administración promulgaba hace cinco años".

Respecto a la convivencia con los servicios que ofrecen las VTC, estos representantes del sector del taxi aclaran que no están en contra de la competencia ni de la existencia de este tipo de licencias, "únicamente nos oponemos a la competencia desleal y al incumplimiento de la ley", dijo Sanz.

Los taxistas exigen al Ministerio además que aclare si este tipo de aplicaciones con las que funcionan Uber y Cabify son de su competencia o no, ya que hay autorizaciones VTC que no operan con aplicaciones y cumplen la legalidad vigente, por lo que no consideran adecuado discriminar todas las autorizaciones en función de dos aplicaciones.

Con esta movilización, desde el sector del taxi se pretende presionar a la Administración para que "cumpla con la ley vigente" y que "tanto los taxis como las VTC puedan convivir respetando las restricciones y normativa establecidas para los diferentes servicios que prestan".

(SERVIMEDIA)

27-JUL-17

SRH/man/caa

PUBLICIDAD