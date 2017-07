330 43

Reino Unido anuncia el fin del Libor para 2021

27/07/2017 - 11:49

El índice Libor, que sirve de referencia para un mercado financiero de alrededor de 350 billones de dólares (298 billones de euros), tiene los días contados, según ha anunciado consejero delegado de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) de Reino Unido, Andrew Bailey, quien ha señalado "finales de 2021" como fecha probable para que el índice sea reemplazado por otra referencia.

LONDRES, 27 (EUROPA PRESS)

En un discurso pronunciado en Londres, Bailey ha indicado el acuerdo alcanzado con los bancos que actualmente forman el panel de entidades que elabora el índice Libor sobre la necesidad de mantener la referencia durante "cuatro o cinco años, por ejemplo hasta finales de 2021".

"En los últimos meses me he reunido con los 20 bancos panelistas que actualmente sostienen el Libor, así como con bancos centrales y reguladores, para conocer cuánto tiempo se necesitaría para llevar a cabo una transición ordenada desde el generalizado uso actual del Libor", indicó Bailey. "La fecha es lo suficientemente lejana para reducir los riesgos y costes de un cambio más repentino", añadió.

La razón fundamental esgrimida por el supervisor financiero británico para poner fecha de caducidad al Libor es la ausencia de actividad en una serie de mercados subyacentes, lo que cuestiona la representatividad del Libor.

En este sentido, el supervisor subrayó que el cambio no viene motivado por la falta de colaboración de las entidades o del administrador ni porque la composición del panel de bancos no sea representativo, sino porque el mercado subyacente que el Libor trata de medir "ya no es suficientemente activo" y el índice se sostiene en muchas presentaciones por el uso del "juicio experto" de los panelistas que remiten datos.

"La ausencia de mercados activos plantea serias dudas sobre la sostenibilidad de las referencias del Libor basadas sobre los mismos", añadió Bailey, uno de los principales candidatos a reemplazar a Mark Carney al frente del Banco de Inglaterra en 2019.

"No pensamos que podamos completar el viaje hacia referencias basadas sobre transacciones si los mercados siguen dependiendo del Libor en su actual forma (...) no pensamos que los mercados puedan seguir confiando en que el Libor esté disponible indefinidamente", concluyó.

PUBLICIDAD