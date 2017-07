El paro cae en 340.700 personas y baja de los cuatro millones por primera vez desde finales de 2008

La noticia no quiere decir absolutamente nada. En todo caso es fruto artificial de la reforma laboral que permite filetear la jornada tal como una barra de queso en la charcutería. Me explico : tengo un empleado a jornada completa por 1.500 €/mes, le despido y contrato tres a tiempo parcial y pagándole 500€ a cada uno. He favorecido la estadística que se anotará dos parados menos, y yo me lucro de la tarifa plana de la cada vez más deficitaria Seguridad Social a la que ingreso 50 euros por empleado.



Una mentira más para ocultar la gran mentira en la que vivimos, o supervivimos. Sostenella y no enmendalla.