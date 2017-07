Los fondos para políticas de empleo aumentan un 14%

Todas las comunidades autónomas percibirán más que en el año pasado

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social anunció este miércoles la nueva distribución de fondos de 2.060 millones de euros a las comunidades autónomas en 2017 para políticas activas de empleo. Una cifra un 14,4% superior a lo percibido durante 2016, año en el que se repartieron 1.801 millones.

La Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales acordó añadir 167 millones de euros más a los 1.893 millones aprobados el 18 de abril, tras la entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado para 2017. En suma, la variación respecto a 2016 asciende a 259 millones, para así hacer hincapié en los principales talones de Aquiles del empleo en nuestro país. La subida de un total de 259 millones de euros ayudará a personas paradas de larga duración, así como al ámbito de Formación Profesional, a la que se le otorgan 34 millones adicionales.

Todas las autonomías recibirán una cuantía superior a lo asignado en 2016. Entre ellas, Canarias con un 22,3% más; Murcia con un 18,3; y Cataluña con un 17,4% respectivamente, son las autonomías a las que más se le aumenta la dotación, seguidas por la Comunidad Valenciana, Navarra y Cantabria. En contraste, Andalucía es la que menos fondos va a recibir con solo un 7,7% más de presupuesto.

Sin embargo, y pese al aumento del dinero, diez autonomías (Extremadura, Andalucía, Asturias, Valencia, Aragón, Cataluña, Baleares, Castilla-La Mancha, Cantabria y Navarra), mostraron un claro rechazo en el reparto de fondos por parte del Gobierno. El consejero de Trabajo de Baleares, Lago Negueruela, se quejó, en nombre de estas diez regiones, que la emisión de la nota de prensa con la resolución había sido emitida antes del término del debate, dando por acordados puntos que aún no habían sido debatidos, como el propio reparto de fondos. Además, aseguró que incluso hablando de consenso, el Gobierno "no ha querido llegar a un acuerdo, incumpliendo así los pactos alcanzados en la Conferencia de Presidentes". Mostrando su desacuerdo tanto en la forma como en el fondo, el consejero balear insiste en que el Ministerio ha dado un "paso atrás" para los 4 millones de parados que hay en España al no abordar la calidad en empleo y teniendo el apoyo de las autonomías gobernadas por el PP y Canarias.

Estrategia a largo plazo

Entre tanto, la Conferencia abordó también el Plan Anual de Políticas de Empleo 2017 (Pape) y la elaboración del mismo para 2018, la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020, el desarrollo de acciones formativas mediante la implantación del cheque formación, y las asignaciones adicionales de la Iniciativa de Empleo Juvenil y del Fondo Social Europeo.

Esta nueva Estrategia, que sigue en proceso de elaboración hasta su aprobación por el Consejo de Ministros, tiene carácter abierto, pues se establecerá cada año en los sucesivos Planes Anuales de Política de Empleo.

259 millones de euros

Es la cantidad total añadida este año como fondo para las políticas activas de empleo. Esta cifra engloba un total de 2.060 millones de euros que servirán para llevar a cabo el Plan de choque contra el desempleo puesto en marcha por el Ministerio de Empleo, y la ministra Fátima Báñez.

