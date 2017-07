El Gobierno estudia prohibir las bolsas de plástico desde 2020

Sin coche de combustión, y sin bolsas... ahora nos quedaría lo que como antiguamente se hacia, se reparen las cosas y no se tiren casi nuevas, porque repararlas sale mas caro que comprarlas, vayan a un "Punto Limpio", y verán televisores, equipos informáticos, de sonido, etc, tirados, simplemente porque no se reparan, y no siempre por obsolescencia, y esto supone mucho mas que las bolsas... las cuales por cierto ...como antiguamente se hacia también... las señoras, que eran las que por aquellos tiempos iban a la compra al Mercado, llevaban su bolsa, la moda del plástico la impusieron los supermercados, o sea dicho de otro modo volvamos a lo antiguo, ¿ se acuerdan lo que duraba un coche antes ?