(Ampl.) Dancausa (Bankinter) apuesta por el crecimiento orgánico y descarta futuras adquisiciones

26/07/2017 - 14:22

Descarta una mayor consolidación del sector

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha asegurado que la entidad no se sumará al proceso de consolidación que está experimentando el sector a raíz de la resolución de Banco Popular y la fusión entre Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN), descartando futuras adquisiciones.

La primera ejecutiva del grupo ha explicado que Bankinter se encuentra "cómodo" con su perímetro actual y apuesta por un crecimiento órgánico. "No ser muy grande, si sabes aprovecharlo, tiene ventajas" ha asegurado Dancausa, que ha subrayado que la posición del banco es mucho "más fuerte" que la de otras entidades más grandes, lo que hace que se sienta "cómoda".

"Somos una excepción en este mundo de fusiones, somos coherentes", ha sostenido Dancausa durante la presentación de las cuentas semestrales de la entidad, donde ha insistido en que esta coherencia favorece el buen funcionamiento de banco, a pesar de que el crecimiento sea más lento.

Dancausa también ha descartado una mayor consolidación en el sector tras la resolución de Banco Popular, aunque sí ha reconocido la posibilidad de que algún banco pequeño se integre en una entidad más grande, aunque ha reiterado que no afectaría a Bankinter. Asimismo, ha calificado la competencia actual en la industria como "feroz", descartando posibles fijaciones de precios.

DEUTSCHE BANK.

No obstante, la consejera delegada de Bankinter sí que ha revelado que la entidad estudió la posible adquisición del negocio español de Deutsche Bank, aunque se decidió no seguir adelante con la operación.

"Cuando hay una operación se mira por si acaso, pero la realidad es que no seguimos más adelante, no estamos interesados en Deutsche Bank", ha esgrimido Dancausa, que considera que la adquisición de la filial española del banco teutón implicaría reducción de oficinas y de personal, "y eso no es algo que a Bankinter le guste".

En esta línea, ha insistido en que Bankinter no está interesado en comprar operaciones que mejoren la cuenta de resultados de la entidad a base de reducir costes. "Estamos focalizados en el crecimiento, que es lo que también estamos haciendo en Portugal, donde la reducción (de costes) ha sido mínima", ha apostillado.

LEY HIPOTECARIA

En relación a la reforma de la ley hipotecaria que planea el Gobierno, Dancausa considera que cualquier cambio legal que exija una mayor transparencia y defienda los intereses de los hipotecados es "bienvenida y beneficiosa" para todas las partes, aunque ha eludido realizar más comentarios, ya que todavía es un anteproyecto de ley.

Por otra parte, la ejecutiva también ha indicado que están buscando "alternativas" que igualen o mejoren al acuerdo en materia de cajeros automáticos que la entidad mantiene con Banco Popular.

"Somos conscientes del problema que aparece con la desaparición de Popular y tenemos determinación de conseguir el mismo número de cajeros", ha reconocido Dancausa, que no quiere que el número de cajeros de la entidad se vea afectado.

