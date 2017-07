330 43

(ampliación) ceoe eleva al 1,2% la banda baja de su propuesta salarial

25/07/2017 - 18:09

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha elevado dos décimas, hasta el 1,2%, la banda baja de su propuesta de subida salarial para el presente ejercicio 2017.

Así lo recoge el documento enviado por los presidentes de CEOE, Juan Rosell; y de Cepyme, Antonio Garamendi, a los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, en relación a la negociación del Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC) para 2017.

La nueva propuesta de CEOE es una subida salarial desde el 1,2% hasta el 2%, más un 0,5% variable en función de las características propias de cada empresa o sector.

Hasta ahora, la patronal proponía una horquilla de entre el 1 y el 2%, más el 0,5% adicional, mientras que los sindicatos CCOO y UGT demandaban un incremento de entre el 1,8% y el 3%.

Además de las diferencias en la propuesta salarial, el principal escollo para el acuerdo es la pretensión de los sindicatos de incluir una cláusula de garantía que se activaría si la inflación fuera superior al 2%, aunque podrían renunciar a esta pretensión si la patronal sube la banda más baja de su propuesta por encima, al menos, del 1,3%.

En este último documento, CEOE explica que los distintas acuerdos que se están cerrando en empresas y sectores hacen que los salarios pueden llegar a subir en toda la negociación colectiva al final del año entre 1,6% y 1,8%, "siempre por debajo de la inflación prevista del Banco Central Europeo o muy cerca salvo que los precios del petróleo se desboquen de aquí a final de año, lo cual no parece previsible".

Por ello, la patronal señala que "no tiene sentido poner como condición definitiva y fundamental la cláusula de revisión salarial". Además, apunta que esta cláusula "ha ido desapareciendo en los últimos años desde el 47,4% del total de los convenios en 2010 hasta por debajo del 20% con datos provisionales en 2016".

Según la Confederación, "la inflación baja está para quedarse gracias, en parte a la política monetaria de los grandes bancos centrales así como a la caída en los precios de las materias primas, la expansión del comercio mundial, las nuevas ofertas de los diferentes mercados y la revolución tecnológica que ha bajado costes".

De esta manera, defiende que los "incrementos salariales deben venir por la productividad, la competitividad y la mejora de los márgenes empresariales; ya nunca más tendrá nada que ver con la inflación".

NEGOCIACIÓN 2018

Por otra parte, CEOE indicó que son "conscientes que de cara a la negociación del nuevo AENC 2018 y siguientes, después del verano, debemos abordar conjuntamente una especial mejora de los salarios más bajos mediante distintos mecanismos que estamos dispuestos a recomendar".

Por ello, la patronal afirmó que es "muy importante no olvidar a los que no tienen empleo, a quienes hay que facilitar cuanta más y mejor formación pero que sea la adecuada y no cualquiera".

En este sentido, expuso que la prestación del subsidio de desempleo y otros debe ir "obligatoriamente" acompañada de formación o prestación de servicios sociales, dijo la organización empresarial.

Además, señaló que "no podemos olvidar tampoco a la vuelta del verano, pero antes de final de año, llegar a acuerdos que ya llegan muy tarde sobre temas que podrían afectar muy positivamente para la competitividad de las empresas".

CEOE plantea un listado de temas a tratar y decidir, entre los que se encuentra, por ejemplo, el arbitraje, los conflictos individuales y colectivos, la formación, la modernización de leyes laborales, una nueva ley prevención de riesgos laborales, la financiación de sindicatos, las mutuas, las pensiones y la Seguridad Social.

"Esperamos y deseamos que la posible firma de este AENC 2017 y los siguientes, contribuya a la consolidación de la recuperación de la economía y que llegue al máximo número posible de ciudadanos", concluye la patronal.

