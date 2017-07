El FMI urge a países con deuda elevada como España prepararse para el fin de los estímulos económicos

Al 5, indepe y podemita.



Te cagas.



"Receta ideal para caer en bono basura a corto plazo."



JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA



Ser podemita te convierte en Dios. Tiene que ser desesperante que los inversores nos presten dinero sin problemas...



Qué rabia que no te hagan caso....







Lo que no comprendo es que el que está en "bono basura" es tu gobierno catalán, ese del 20% del PIB,laparte más dinámica y exportadora... bla, bla



Cataluña = Bono basura



España completa = prima a menos de 100



A ver, no lo digo por faltar, pero... A VER SI ES QUE ERES GILIPO.LLAS, JAJAJAJAJA



POR INDEPE Y POR PODEMITA