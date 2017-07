330 43

CC.AA. del PSOE, Navarra y Cataluña critican la estrategia de empleo la víspera de su cita con el Gobierno

25/07/2017 - 14:43

Preparan un documento alternativo para la Sectorial de Empleo y acusan al Gobierno de no consensuar la garantía juvenil pactada con Ciudadanos

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Las comunidades autónomas socialistas, la Comunidad Foral de Navarra y Cataluña han criticado la ausencia de diálogo por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Pública en la elaboración de la estrategia para el empleo entre 2017 y 2020, y han asegurado que lo único que consigue el Gobierno con la línea actual es "mantener el modelo de precariedad instaurado con la reforma laboral" de 2012.

Representantes de gobiernos con participación socialista --Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Cantabria, Extremadura, y Comunidad Valenciana--, a los que se han unido Navarra y Cataluña, han mantenido este martes una reunión en el Congreso de los Diputados "preparatoria" de la Conferencia Sectorial de Empleo convocada para este miércoles.

El consejero de Trabajo, Comercio e Industria de Baleares, Iago Negueruela, ha explicado ante los medios de comunicación al término de la reunión las peticiones que le trasladarán al Gobierno en la sectorial de este miércoles, entre las que destaca la toma de medidas contra el desempleo "de larga duración" en los mayores de 45 años y "la precariedad" entre los jóvenes que acceden al mercado laboral.

"Podríamos calificarla perfectamente como la estrategia para el empleo precario 2017-2020", ha expresado Negueruela, quien ha insistido en que "básicamente" lo que logra el Ejecutivo con sus políticas es "consolidar" el modelo iniciado en 2012 "cuando en paralelo" hablaba de "incipiente recuperación económica".

MEJORES SALARIOS

"La palabra calidad no aparece en toda la estrategia española, cuando creemos que es un pilar fundamental para una salida de la crisis justa e inclusiva. Que el Gobierno opte por unos mejores empleos, por unos mejores salarios", ha reclamado.

Asimismo, el erigido portavoz de los asistentes a la reunión de este martes ha garantizado que si nada cambia, será "imposible" que la recuperación económica llegue "a los cuatro millones de desempleados".

Respecto al actual empleo juvenil, el consejero balear considera que la estrategia de Empleo solo busca "la garantía juvenil para establecer bonificaciones" a las empresas que contraten jóvenes y poder "llevar a cabo compromisos de su acuerdo con Ciudadanos sin consensuar con las comunidades".

"No se intenta hacer de verdad una política de rescate a los jóvenes que permita utilizar los fondos para dar una oportunidad de empleo; sino únicamente para establecer bonificaciones que, como todos saben, no tienen efectos directos", ha incidido.

FALTA DE CONSENSO

Negueruela se ha referido también a un encuentro que mantendrán esta tarde los directores generales de Ocupación de las autonomías mencionadas y ha adelantado que de ella saldrá un documento con "una estrategia más concreta, más realista" que permita "abordar los problemas" de España y "huya de una estrategia centralizadora y privatizadora".

Por otro lado, ha querido "dejar constancia" del "incumplimiento" de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien se comprometió en la Conferencia de Presidentes a que naciese del consenso la estrategia española para el empleo.

"Esto no se está produciendo ya que diez comunidades autónomas como mínimo nos oponemos a una estrategia que no ha sido ni dialogada lo suficiente, ni se ha buscado un mínimo de consenso", ha subrayado el titular de Empleo de Baleares.

En este sentido, Negueruela ha señalado que las diferentes regiones no son "subcontratas" del Ministerio de Empleo y que "se tiene que permitir" que las políticas activas de empleo las hagan las comunidades "conjuntamente" con el Estado.

Por último, el consejero socialista considera que la ministra de Empleo y Seguridad Pública, Fátima Báñez, debe asistir a la Conferencia Sectorial de este miércoles --aunque "no suele acudir" a las últimas según afirma-- porque "es un tema importante". Además, ha dicho no saber con qué intención se ha convocado la reunión a las 13 horas y que no ve "buena señal" que el Ministerio "crea que será una Conferencia corta".

PUBLICIDAD