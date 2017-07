330 43

Ceoe considera el contrato de formación “un obstáculo” para la creación de empleo juvenil

25/07/2017 - 13:51

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) considera que el contrato de formación es "un obstáculo" para la creación de empleo juvenil, debido a la "burocracia" que conlleva y que "deriva en contrataciones temporales".

Así lo expresó el director de Relaciones Laborales de CEOE, Jordi García, en la presentación del informe 'Estudio sobre la evolución de empresas y trabajadores. Serie histórica 1999-2016', que la patronal organizó hoy junto a la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).

García reclamó que "debe haber cambios normativos fundamentales para acelerar la creación de empleo y solventar verdaderas tragedias sociales como el desempleo juvenil y el desempleo de larga duración", y para ello las normas deben tener "mayor calidad y claridad", eliminando "obstáculos" como la excesiva "burocracia" que conllevan algunas leyes.

En esta misma línea, el miembro de la patronal afirmó que las leyes "no deben ser regresivas, por lo que no hay que derogar, sino avanzar y evolucionar" en referencia a la posibilidad de derogar las últimas reformas laborales.

Así, García afirmó que en el último año y medio las normas en el ámbito laboral han sido "pocas" y que las medidas implantadas en 2010, 2011 y 2012 han sido para salir de la crisis pero no para generar empleo, algo que ahora, en su opinión, sí se debería abordar.

"Ahora necesitamos medidas que permitan mayor flexibilidad a la hora de contratar. Las normas no han de dar carta blanca a los empresario, pero las leyes no deben suponer obstáculos", señaló García, para añadir que "mecanismos como la subcontratación y los contratos de formación no son flexibles".

Sobre el problema del desempleo, García apuntó que desde 2008 "hemos estado en los puestos de cabeza en desempleado y se está convirtiendo en un problema estructural", y añadió que la Unión Europea tiene dos problemas "que se trasladan a España con más profundidad", el desempleo juvenil y el de larga duración.

ESPAÑA, PAÍS DE PYMES

En relación con el informe presentado, que analiza el tamaño de las empresas españolas a lo largo del periodo 1999-20016, así como la evolución del trabajo autónomo, una de las conclusiones principales señaladas por la patronal es el gran porcentaje de empresas con menos de 50 trabajadores en la economía española.

El informe señala que actualmente las empresas de menos de 50 trabajadores suponen el 98,09% del total de empresas en España y que este dato ha estado siempre por encima del 97% durante el periodo estudiado.

Sobre este aspecto García señaló que la crisis afectó menos a las empresas pequeñas al tener mayor flexibilidad y capacidad de ajuste, y que desde 2010 el número de empresas de esta categoría había aumentado, mientras que el número de empresas de más de 50 trabajadores está todavía por debajo de los datos anteriores a 2010.

En relación a este hecho, García afirmó que "nos gustaría que hubiera más empresas grandes", ya que "tienen más músculo para la actividad económica".

Para ello, García señaló la importancia del sector industrial y destacó que "en la UE los sectores de minería, excavaciones y energía son los que tienen más empresas grandes y medianas, mientras que en el otro extremo (micro y pequeñas empresas) se encuentran los sectores de reparación, construcción e inmobiliarias".

Sobre esto, el informe recoge que en 2014 el 75,5% de las empresas de la UE se encontraban en el sector servicios, empleando al 67,1% de los trabajadores, mientras que el sector de la construcción implicaba al 14,6% de las empresas y el 11% de los trabajadores; y el sector industrial sólo suponía el 9,9% de las empresas, pero representaba más del 23% del empleo, al aportar empresas más grandes.

En cuanto al número total de trabajadores, el informe recoge que el máximo histórico se alcanzó en junio de 2007, con 14,7 millones, y a partir de ese año disminuyó hasta 2014, cuando volvió a crecer.

Por número de trabajadores, la presencia de trabajadores en empresas de menos de 50 empleados aumentó desde 2010, pasando del 41,61% al actual 44,81%, mientras que el número de trabajadores en empresas de más de 499 empleados disminuyó desde el 34,35% en 2010 al actual 31,93%, y en las empresas de 50 a 499 trabajadores el descenso no llegó al 0,5%.

Sobre el número total de empresas en España, el informe señala que el máximo histórico se alcanzó en junio de 2007 con 1,4 millones, cifra que fue disminuyendo a causa de la crisis económica hasta 2010, cuando empezó a repuntar. Actualmente las cifras son cercanas a las de 2005.

