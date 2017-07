330 43

Caruana asegura que nunca recibió “presiones” del gobierno pero sí muchas llamadas de bancos

25/07/2017 - 12:40

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

El exgobernador del Banco de España Jaime Caruana aseguró hoy que no tuvo "ningún conflicto" ni con los gobiernos del PP ni del PSOE en su etapa al frente del supervisor, para señalar que las relaciones institucionales fueron "excelentes", aunque reconoció que si recibió muchas llamadas de entidades financieras que "no estaban contentas" con las provisiones contracíclicas que se les obligada a tener.

Así lo indicó Caruana, que dirigió el Banco de España entre 2000 y 2006, en la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera.

Sobre sus relaciones con los gobiernos durante su etapa señaló que "no recibí ninguna presión ni ninguna llamada para decirme que se hiciera más ni para criticar ninguna de las medidas".

En concreto, apuntó que no tuvo quejas ni recibió presiones ni de Rodrigo Rato ni de Pedro Solbes, vicepresidentes económicos con PP y PSOE, respectivamente. Fueron "extraordinariamente respetuosos con las actuaciones del Banco de España", añadió.

Sin embargo, explicó que sí recibió muchas llamadas de las entidades financieras, que "no estaban contentas" por la obligación de realizar provisiones contracíclicas, ya que, por ejemplo, suponía una "pérdida de competitividad" en comparación con bancos de otros países.

El exgobernador defendió que la "situación bancaria requería" esas provisiones y "nos quedamos cortos".

Por otra parte, señaló que el "tono burocrático" que suele emplear el Banco de España en sus advertencias no significa que "no hubiese una preocupación" por parte del supervisor y de él mismo. "No se debe confundir el tono con complacencia", agregó.

Las advertencias fueron "ininterrumpidas" en todos los discursos, dijo Caruana, quien agregó que se puede decir que su mandato fueron "seis años repetitivos de los riesgos que había en el sistema financiero español".

Además, aseguró que el Banco de España "hizo mucho" para afrontar los riesgos del sector y "creo que fue efectivo y ayudó a reducir el impacto de la crisis, aunque no la pudo evitar" y ésta "ha tenido costes elevados".

