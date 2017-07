Caruana culpa a los gestores de las cajas: "La responsabilidad no puede ser sustituida por ningún supervisor"

Las Cajas no eran públicas como nos quieren hacer creer. En los Consejos de Administración sí que había representantes públicos de la patronal, los sindicatos y los partidos porque lo exigía la Ley de Cajas para que los beneficios, ya que no tenían accionistas, fueran a obra social y pública por lo que había que tener en los Consejos de Administración representantes públicos; sin embargo, las decisiones de inversión, préstamos etc. la tomaban los equipos directivos y los Consejos eran convidados de piedra. ¿Acaso Blesa y su equipo directivo eran funcionarios y recibían dinero de los presupuestos generales del Estado?. No, pues los directivos hasta se subían el sueldo, utilizaban tarjetas black etc. sin rendir cuentas al Estado ni al Banco de España. Así que de publicas nada