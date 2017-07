El primer fallo del juzgado especial de Barcelona de cláusulas suelo condena a Sabadell a devolver lo cobrado

La sentencia se produce después de que el banco aceptase la reclamación

El juzgado de Barcelona especializado para tratar cláusulas suelo ha condenado, en su primera sentencia, al Banco Sabadell a devolver a una clienta todo el dinero que le cobró en aplicación de estas cláusulas de limitación del tipo de interés variable.

En una sentencia, este juzgado --Primera Instancia 50 de Barcelona-- ha declarado "nula de pleno derecho" esta cláusula y ha condenado a la entidad a devolver a M.D.F.B. el dinero que le cobró al aplicarla.

El banco deberá volver a calcular las cuotas del préstamo hipotecario sin las cláusulas suelo y recalcular las cantidades a restituir por la aplicación de dicha cláusula desde el inicio del contrato.

La condena se produce después de la entidad haya presentado un escrito de allanamiento --conformidad-- con la demanda, pero no de forma total: admitía las pretensiones de la clienta pero discrepaba de que se le reclamasen las costas y solicitaba que no se le impusieran.

La jueza ha aceptado la petición del Sabadell de no imponerle las costas, al considerar que no procede ya que se allanó a la demanda antes de contestarla y no aprecia mala fe procesal por parte de la entidad bancaria.

Este juzgado es uno de los 54 que creó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el 1 de junio ante el aluvión de demandas previstas, con el fin de concentrarlas en una única sede provincial; en Catalunya, también se han activado el de Primera Instancia 3 de Girona; el de Primera Instancia 6 de Lleida y el de Primera Instancia 8 de Tarragona.

En una rueda de prensa a mediados de junio --convocada para presentar la memoria judicial de 2016--, la juez de cana de Barcelona, Mercè Caso, apeló a la "responsabilidad" de las entidades bancarias para que negocien con los clientes las devoluciones para no colapsar los juzgados.

Caso alertó de que de que el volumen de reclamaciones por estas causas puede ser "insoportable" para los juzgados --el de Barcelona recibe más de 40 demandas diarias-- y por eso les instó a negociar, ya que el criterio de las sentencias está siendo muy claro.

