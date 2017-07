El Tribunal Constitucional decreta la suspensión cautelar de la jornada laboral de 35 horas en Andalucía

Hay que ver con los funcionariofóbicos. Todo lo que no sea fustigar al funcionario, quitarle el sueldo, quitarle las vacaciones, hacer que trabaje por un plato de lentejas, obligarle a postrarse y hacer reverensias y que su jornada sea de sol a sol no le satisface.



¿En qué quedamos? Si sobramos funcionarios y no hacemos nada ¿por qué c0j.0nes hay que trabajar más horas?



¿Qué más os da que hagamos 7h o 7h 30m a algunos "superproductivos" de la privada que os pasáis el día despotricando en los foros?



Será por eso que algunos tenéis que hacer interminables jornadas laborales de 12 horas: entre el tiempo en Internet y los bares que están llenos y no precisamente de funcionarios no me extraña que el país sea muy poco productivo.



Tal vez muchos seáis opositores frustrados que NUNCA habéis aprobado un sólo examen y por eso criticáis a los que no sólo hemos aprobado sino que hemos sido los mejores y tenemos PLAZA FIJA.



Algunos lo canalizan arremetiendo contra los que hemos tenido lo que hay que tener y, con mucho sacrificio e interminables horas de estudio hemos conseguido un puesto de trabajo de por vida (que si supuestos amaños, que si suerte, que si tal que si cual).



Os consume la bilis y cuando las cosas vienen mal dadas y observáis que, aunque nos recorten siempre los primeros mantenemos nuestro puesto de trabajo y, al final, los Tribunales suelen darnos la razón en nuestras demandas.



Esa misma bilis hace que, cuando hay una época de bonanza algunos queráis "restregarnos" que ganáis más dinero que nosotros.



Algunos hasta agitaban un fajo de billetes diciendo:



¡mira esto, lo que ganas en un mes lo he ganado en un fin de semana!



O perlitas como estas:



¡Estudia, estudia que yo me voy de fiesta! ¡Tanto estudiar para ganar una miseria! ¡Por mil euros no me levanto de la cama!



¡Ahorra, ahorra, que el año que viene , como me das pena, te vendo mi BMW baratito porque me voy a comprar un Serie 7 que el serie 3 ya me aburre!



Ahora muchos han tenido que malvender sus chalecitos que no podían pagar, sus Audi's y BMW's o los Golf's tuneados de los niños. Muchos viven del paro y de las chapas (economía sumergida) se quejan de lo difícil y que nadie les quiere contratar.



Encima me dicen que vivo muy bien y que trabajo poco.



Les respondo:



¡Haber estudiado más!



¿En qué quedamos no me decías antes que era un "pringao" mileurista?



Con este panorama se quitan las ganas de esforzarse a cualquier funcionario por muy dispuesto que seas, porque hagas lo que hagas te van a criticar y vilipendiar.



Además luego te hacen la media de sueldo con la legión de políticos y asesores puestos por "libre designación" al ser cargos "de confianza" como Jefes de Servicio, Negociado, Sección o Unidad, Gerentes, Directores Generales, Subdirectores varios, Adjuntos, Asesores y sus secretarios, Empresas Públicas donde enchufar a sus etc y claro sus 6000€ de mínima hacen media con los 1000-1500 de los curritos y luego salen medias altísimas que se publican dando ideas erróneas de lo que cobra el funcionario de a pie.



Luego están algunos pseudo-empresarios, lalgunos subvencionados con dinero público a los que les j0de que un "simple" funcionario no le haga la reverencia a la que están acostumbrados en sus empresas y les exija la documentación y garantías pertinentes que marca la ley ¿cómo nos atrevemos a decirles "a ellos que levantan España y dan de comer a muchos" que cumplan la Ley si ellos hacen lo que les da la gana en "su" empresa y se pasan todo por el forro? ¿cómo no les besamos los pies y los canonizamos?



El deporte nacional es la envidia, quejarse y no luchar por los derechos porque hay quienes prefieren que los demás se queden tuertos aunque eso signifique quedarse ciegos.



Dicho esto: me parece una VERGÜENZA por parte del PP que, ahora que hay recuperación económica no se nos devuelvan TODOS LOS DERECHOS con la misma celeridad que tuvieron para quitárnoslos.



Debería ser el propio PP el que hubiera devuelto la jornada de 35 horas o incluso menor para compensar el exceso trabajado estos años, restaurar vacaciones, moscosos y canosos, deshacer el 5% de recorte de ZP, revertir la congelación salarial y haber pagado los intereses de demora por la paga extra de 2012 (cuya devolución parcial se ganó en los Tribunales).



Muy buenos días.



Saludos a mis compañeros funcionarios que aún no están de vacaciones.