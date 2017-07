España se consolida como la economía avanzada que más crecerá este año y el que viene

Aunque os duela a los trolls de Podemos, España está saliendo a toda máquina de la crisis en la que nos metió la izquierda irresponsable. Sí, la que vosotros mejor representáis, incluso por delante de Zapatero.



Y los únicos que no parecen darse cuenta de eso, porque no queréis, sois vosotros. Hoy mismo viene en los periódicos la noticia de que la percepción de los españoles acerca de la mejora de la situación, es mayoritaria.



Si España es una economía avanzada o no, preguntadlo al FMI, que es el organismo que ha hecho el comentario. ¿O me vais a venir con la tontería de que el FMI es una entidad controlada por el gobierno de España?



Afortunadamente no tenéis nada que hacer, os espera un nicho: el de la difunta Izquierda Unida. Y de ahí no vais a salir.



Y el PSOE, con su actual líder, os irá comiendo votos por pura lógica, pero no desbancará al PP.