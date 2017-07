Los jubilados califican de "desvergüenza" las propuestas del FMI sobre la revalorización de las pensiones

Al #14



Oye, "guapo". De jubilados llorones, ,"NADA". Si no fuese por los pensionistas, mucha gente desagradecida como tú estaríais viviendo debajo de un "puente", con más hambre que " Carpanta". También decirte, que nadie nos ha regalado nada. Nosotros luchamos durante muchos a años por nuestros derechos laborales, delante de los "grises"(policías) . Derechos que vosotros no habéis tenido los "reverendos" de defender y mantener.Y lo que lo que dices de lo de la compra de casas para venderlas a precio de oro, lo habrá hecho algún adicto a la política del "pelotazo ó burbuja inmobiliaria" propiciada por el PP con sudesregularización del suelo. De aquellos polvos estos lodos. Así que mueve el culo y dispara contra tus verdaderos enemigos. Que no somos nosotros. Ah y ten dignidad. Que quien no tiene razón ni argumentos, insulta. Como tu lo has hecho. Saludos.