Guindos dice que la secesión empobrecería un 30% Cataluña y duplicaría su paro

Y a España se le acabaría el paro, sería riquísima y no le haría falta para nada el 20% que aporta Cataluña, o nos quieren mucho estos españoles o es que son muy tontos, no querernos tanto y dejar que decidamos nuestro futuro y si tenemos más paro y más pobreza será un problema nuestro no un problema de la futura rica España sin Cataluña, además esas tasas de pobreza y paro que nos pone Guindos ya están en Extremadura y en Andalucía y la verdad viven bastante bien, porque no íbamos a vivir bien los catalanes con las misma pobreza y paro que en Andalucía y Extremadura.