El PSOE ve asumible destinar 6.000 millones anuales a paliar pobreza severa

Al 11, para empezar, de 14.000 a 17.500 no son rentas medias, son rentas BAJAS.



El PSOE tendría muy fácil decir: "estamos de acuerdo en la bajada a esas rentas y subir a los ricos".



Pero no lo ha dicho.



¿Alguien tiene alguna duda de que el PSOE, si hubiera gobernado, no habría bajado los impuestos a esas rentas?



Esto es lo que han dicho:



"recrimina el economista a la formación naranja -que en su opinión- ha preferido bajar el IRPF a las rentas de 14.000 a 17.500 euros anuales antes que destinar ese dinero a familias que no llegan ni a los 5.000 euros"



Randall, estás enfermo cuando llamas extrema derecha a todos los que no son de izquierdas.