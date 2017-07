De Guindos prevé una tasa de paro del 7% en 2022

Al 15, yo escribo con múltiples nick para desesperar a Randall, jajaja, le saca de quicio.



Luego, lo hago siempre con el mismo estilo para que se sepa que soy yo, es tan evidente que si crees que lo hago sin querer es que haces bien en votar a Podemos. No te da para más.



Acuso a Randall de hacer 6 comentarios con distinto nick, dentro de poco yo llevaré más, pero en ese momento era así y se lo digo a un compañero (¿Cómo sabes que no somos el mismo, jeje?) que se asusta pensando que hay 6 idiotas cuando es 1.



En cuanto a lo que preguntas, crees que una persona no tiene derecho a decir predicciones si se ha equivocado anteriormente.



Seguro que lees a Becerra sin importante que predijera que el petróleo se iba a poner a 250 y más.



Pero si es de derechas y mete una vez la pata, a partir de ese momento miente siempre, jajajajaja.







Eso sin discutir cada una de tus mentiras, mezclas errores reales con truños.



Por ejemplo:



El gobierno portugués lo está haciendo de cine... CUMPLIENDO LAS RECETAS DEL FMI Y LA UE. No sé si recuerdas que Portugal fue rescatado y está cumpliendo órdenes estrictas de los de negro.



Muy a su pesar, está siendo tan austero que acaba de recibir las mayores alabanzas de nuestro amigo schauble. En cualquier caso, pudieron elegir el camino de Varoufakis y no lo han hecho, se han plegado desde el primer día, por lo que yo también les doy la enhorabuena.... y las gracias, si cae Portugal, España va detrás.







En cualquier caso, la prima portuguesa es más del doble que la española, queda camino. Nosotros lo estamos haciendo mejor.



Y para terminar, la crisis griega fue causada por la izquierda, como en España. Si juntas PP y PSOE como hacéis en España, pues vale, la derecha también jajajajaja.







Y deberías saber que usas argumentos que a ti te parecen demoledores y a mi me provocan una sonrisa, como lo del engaño griego con lo de la deuda.







Si, engañaron. ¿Para qué? para que no les multaran y para pedir más dinero, como hacen los yonkis.



¿Y las consecuencias?







NINGUNA, Grecia cayó por gastarse más de lo que ingresaba durante 20 años seguidos, no por mentir el último año a ver si conseguían alargar la agonía.



¿Os imagináis que se descubre que estamos engañando nosotros? ¿Y qué? Al mentir se obtiene más dinero y más barato, no creas una crisis económica.



El rescate hubiera llegado un año antes y punto.







Si "engañar con la deuda" es tu prueba de que la derecha griega es el demonio y ha traído el hambre a los griegos... sigue votando a Podemos.



Tontos NO.