La agencia Fitch revisa la nota de España en perspectiva positiva, al borde del notable

"De cualquiera de las maneras, la posición española sigue muy por detrás de su verdadero potencial, teniendo en cuenta que desde el año 2003 y hasta 2010 mantuvo la calificac ión más elevada en los tres casos (la famosa AAA). Para Standard&Poor's, España mantiene una solvencia de grado medio inferior, con una nota de BBB+. Es la misma que otorga a Perú, Polonia, Trinidad y Tobago o Tailandia. Moody's es aún más dura y mantiene un escalón por debajo a nuestro país respecto a las otras 2 grandes agencias."



Ya va siendo hora tantos años de aguantar a Rajoy después, que algo compensen. De todas formas Deuda con AAA o BBB+ deuda es. Estén los tipos bajos o no, deuda es. No veo motivos para dar bombo a estas noticias mientras no baje la deuda ni creo que la puedan disimular con inversiones de negreros.