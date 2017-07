La Generalitat advierte de que "si cortan el grifo a Cataluña, el Estado español se verá afectado"

No sé de qué va el tema pero que tonterías se leen:



#1 facha nostálgico, "les teniamos(nosotros los buenos)...



#2 a los catalanes "catalinos", a los vascos .... descalificador!



#3 al paro todos así solucionas los problemas.



#4 Insultando a los que piensan diferente.



#5 Inadaptados y desagradecidos de la tierra que los acoge.



#6 Mangantes de aquí y de allí, no los convencerás, no quieren.



#7 al fin uno que se da cuenta que España está en manos de los castellanos. Por hí hubiese ido la cosa, Autonomías Unidas de España. La Unidad de España debía ser algo deseado y necesario no impuesto.



#8 Pues si piensas así, ya que se independizen que no pasa nada.



#9 Localiza al único que piensa diferente y lo ridiculiza insultando.



#10 En España no todos pagan lo mismo. Todavía hay que no se han enteredo en el pais que viven. espera que tengas que heredar que maldecirás donde vives.



#11 a palabras necias oídos sordos, no caigas en su bajura.



#12 Así empezo la farsa de union e Castilla y Aragon.Otro que piensa que toda la peninsula es suya o es lo mismo. Crees que los portugueses quieren ser españoles? ¿que hacemos con los andorranos? a la saca o la partimos por la mitad entre España y Francia, que te parece por el cauce del Valira.



#13 Este pais se ha mantenido unido a base de sangre. ¿Hasta cuando va a durar esto?.



#14 Otro que pincha a los demása meter mano dura, ven a Catalunya y dile eso a los catalanes.