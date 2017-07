Jubilarse ya no es una opción: el 20% de los mayores de 65 siguen trabajando

Lo de EEUU es un problema cultural, la gente trabajando se siente realizada y además al no tener un sistema público sanitario y de pensiones tienen que hacerlo en una mutua, al final tendrás lo que has cotizado y se haya revalorizado, para mucha gente por que ha tenido sueldos bajos o porque ha cotizado poco, lo que queda no es suficiente, por eso tienen que seguir trabajando, como allí la modalidad de trabajo es libre por días, por 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, 10 horas, mucha gente tiene 3 trabajos y cuando se jubila sigue con uno para complementar.



Aquí sin embargo se piensa en la prejubilación, en la invalidez, en que me manden al paro con 63 y que papá estado me dé mucha jubilación y si no, a protestar.



Allí es más justo, aquí más solidario pues mucha gente cobra sin haber hecho nada en su vida una PNC.