Economía.- Comité de Empresa de Fagor defiende que "es posible" el mantenimiento de los 350 empleos de Edesa Industrial

br /> BILBAO, 21 (EUROPA PRESS)

El comité de empresa de Fagor ha defendido este viernes que "es posible" el mantenimiento de los 350 empleos de Edesa Industria, postura que llevará a la mesa negociadora para definir un nuevo proyecto para Fagor-CNA, cuya creación se acordó este pasado jueves entre la dirección de la empresa y la representación sindical.

Edesa Industrial presentó este jueves a los trabajadores de Fagor CAN su plan de viabilidad que contempla "importantes esfuerzos", como el cierre de la factoría de Garagartza en Arrasate (Gipuzkoa) o el reajuste de la plantilla total, que quedaría integrada por entre 130 y 160 trabajadores, cuando la plantilla actual de las tres plantas del grupo se eleva a 350 empleados.

En un comunicado, el comité de empresa de Fagor CAN ha expresado su "absoluto rechazo" a la decisión que ayer tomó la dirección, debido a que "no se corresponde con lo expuesto en la reunión" que Edesa Industrial mantuvo con los representantes de los trabajadores. A su entender, "no es para nada un buen punto de partida que se juegue de esta manera con el futuro de 350 personas".

Según ha señalado, en la reunión de ayer se acordó "la retirada del ERE de extinción" previsto para 30 trabajadores, así como la creación de una mesa negociadora "con el objetivo de crear un nuevo proyecto para Fagor-CNA, basado en el empleo y las garantías de futuro".

El comité de empresa ha anunciado que, "dentro de esa mesa", en la que consideran que ha de estar el Gobierno Vasco y Fagor, S. Coop., defenderán "construir un proyecto para 350 personas" porque los trabajadores "entendemos que es posible".

