Báñez anuncia una subida del 35% de los fondos para combatir el paro juvenil

A los que no estudian ni trabajan, les vas a dar 430 euros/mes durante un maximo de 18 meses. Me quieres decir de que va a valer este despilfarro? Si no tienen preparacion, ni interes en aprender (en su gran mayoria), para que? Por que no inviertes en gente preparada por lo menos? Asi no tendran que marcharse fuera de Espana para trabajar.



Sra Banez, deje de desplifarrar el dinero de los espanoles en su beneficio politico y en el de su jefe... Que de su bolsillo no va a salir esta partida