¿Hay muchos empleados públicos en España? Son pocos pero 'cuestan' más dinero que al resto de Europa

"Existe una correlación de salarios más o menos altos en una categoría y perfil laboral ARREGLO AL TAMAÑO DE EMPRESA. ¿Acaso hay algún estudio sobre qué es lo que cobran los trabajadores en multinacionales respecto a pequeñas empresas? AH NO ESO NO, ESO NO TOCA, AIXÒ NO TOCA. "



Pues no chato. He trabajado en multinacionales y en PYMES. Quitando los muy altos directivos, se cobra más en una PYME para el mismo trabajo que en una multinacional. ¿No has oído nunca el término cárnica? Pues hace referencia a las condiciones laborales que existen en una multinacional, salario reducido y jornadas de 60-80 horas picando código.



Así que te has colado. Y los estudios por categoría también lo dicen, ya se analice por sectores (enseñanza, sanidad, seguridad, administración, ...) como por categorías (auxiliares administrativos, administrativos, ...) es unánime. Los funcionarios de carrera ganan un 40% más que el sector privado.