Las dos caras del empleo en España: crecimiento récord con condiciones de crisis económica

Llevo un mes intentando contratar 2 camareros para mi restaurante, ofrezco



-Contrato indefinido



.Salario 1200€ mensuales los 2 primeros meses



- Jornada de 40 horas semanales



En ese tiempo he visto mas de 200 solicitudes de empleo y de ellas



- El 40% no tenia ninguna experiencia (uno me dijo que sabia beber las cañas pero no tiararlas)



- De los que tenian experiencia un 30% me dijo que por menos de 1600 € netos mes no trabajaban ( se sacaban mas con el paro y extras de fin de semana )



- Un 40% me dijo que vivian muy lejos ( Al gunos a menos de 3 km del restaurante )



- Un 25 % no sepresento a la entrevista



- Un 5% hizo la prueba pero quedo rechazado el mismo dia porque no sabia ni coger una bandeja



Total que todavia sigo buscando



Eso de que hay paro y crisis es mentira lo que hay es mucho VAGO y vividor de SUVENCIONES