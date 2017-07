El patrimonio de Artur Mas apenas cubre un 12% del gasto del 9-N

Cuando hoy me he enterado de que Pedrete se ha presentado en el Pais Vasco para convencer a los del PNV de que España es una nación de naciones y que el PV es una nación, me imagino lo que habrá pasado por la cabeza de Arzallus, Ibarreche, Eguíbar, etc... ¿como es posible que semejante personaje no se haya enterado absolutamente de nada? ¿cree, de verdad, que eso cambiará algo? Nada en absoluto. Todo, para quitar apoyos a Rajoy y aislarle de los del engendro del modelo nación de naciones. Objetivo : Moncloa y al pais que le vayan dando. Y si cuela, cuela. Desvergonzado hijo de perra.