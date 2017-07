330 43

Cataluña. montoro, a más: “utilizar el presupuesto” de manera “ilegítima tiene sus consecuencias”

19/07/2017 - 18:49

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, afirmó hoy que "utilizar el presupuesto" público de manera "ilegítima tiene sus consecuencias", para agregar que eso es algo que afecta a "cualquier gestor y funcionario público".

En la rueda de prensa posterior a la Comisión Mixta del Concierto Económico entre el Estado y País Vasco, el ministro se pronunciaba así al ser preguntado por el auto del Tribunal de Cuentas que exige al expresidente de la Generalitat Artur Mas que asuma los costes de la consulta del 9-N.

Montoro señaló que "todos los que tenemos responsabilidades presupuestarias no podemos llevar adelante ningún tipo de aplicación que no sea legal". Además, señaló que hay que "cumplir la ley, no estar contra ella", para agregar que "eso tiene consecuencias".

19-JUL-17

