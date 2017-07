330 43

Cifuentes, en contra de una quita a las CCAA porque "se premia a quien incumple" y se castiga al que "hace los deberes"

19/07/2017 - 14:39

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha mostrado en contra de condonar la deuda la deuda a las comunidades autónomas porque supondría "premiar a quien incumple" y castigar al que hace los deberes.

"No entendemos que nadie quiera plantear que se vaya a premiar a quien más gasta, a quien incumple y a quien no hace los deberes. Sería algo completamente injusto y dar un mensaje completamente equivocado de que a quien incumple, contraviene la ley y no hace las cosas correctamente se le premia", ha considerado Cifuentes en declaraciones a los medios en Nuevos Ministerios por la posibilidad de que las comunidades autónomas se beneficiaran de una quita de la deuda.

Cifuentes se ha mostrado "convencida" de que es algo que "ni el PSOE va a apoyar" y ha indicado que si es así, ella va a decir "muy claramente" que el Gobierno de la Comunidad de Madrid va a defender los intereses de todos los madrileños y los esfuerzos que hacen los madrileños y hará una "oposición activa".

La dirigente popular ha considerado que en el nuevo modelo de financiación que se está planteando las normas "tienen que ser igual para todos". En este punto, ha explicado que no les parecería mal que se planteara "la posibilidad de ir pagando esas deudas que algunas comunidades autónomas tienen con el Estado en el nuevo sistema a costa de los ingresos y de manera gradual dando facilidades"; pero ha remarcado que "bajo ningún concepto ni una condonación, ni una quita de la deuda".

A su juicio, "sería algo completamente injusto" y el mensaje que se daría sería equivocado de "a quien incumple se le premia y a quien cumple, a quien hace los deberes, se esfuerza, se aprieta el cinturón, se le castiga", algo que no van a permitir.

En su opinión, es "implanteable" que se quiera poner sobre la mesa que haya una quita de la deuda en las comunidades que han sido más gastadoras e incumplidoras. Según ha relatado, todas las administraciones, entre ellas, la Comunidad de Madrid, están haciendo un "esfuerzo importantísimo" para cumplir los objetivos de déficit.

