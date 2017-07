330 43

Sordo (ccoo) cree que la reforma laboral es “disfuncional económicamente”

19/07/2017 - 13:01

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, señaló hoy en el Fórum Europa que el actual marco normativo, particularmente la reforma laboral, "no solo es injusto socialmente y provocador de desigualdad, es disfuncional económicamente".

Así lo expuso Sordo durante su intervención en el citado acto informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum que contó con la presentación del ex líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y al que asistieron, entre otros, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez; el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa (Cepyme), Antonio Garamendi; o la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor.

Sordo consideró que el crecimiento económico que vive hoy España está "agudizando una creciente desigualdad laboral y social" debido al marco normativo en el que se inserta, y particularmente, a la reforma laboral.

"La legislación laboral no crea empleo, no es ni mucho menos el factor determinante para crear empleo", subrayó Sordo, al tiempo que advirtió de que el argumento de que gracias a la devaluación interna se sale de la crisis es "peligroso" porque supondría "aceptar que los recortes no tienen vuelta atrás" y que en el futuro habrá trabajo precarizado.

Sordo explicó que el crecimiento económico se debe en un 70% a factores externos a España, por lo que instó a "templar el tono triunfalista".

El "problema" de la situación económica actual, a su juicio, está en la forma en que se reparte la riqueza, y "el malestar que vive una parte de la sociedad española no se justifica tanto por la falta de recursos, sino por la forma en que se distribuyen".

Por ello, cuando desde CCOO se apela a la derogación de las últimas reformas laborales, explicó, "lo hacemos conscientes de que el marco laboral no era el óptimo" pero "no estamos añorando" los tiempos en que la temporalidad se situaba en el 30%, sino que "estamos hablando de reconstruir un marco de relaciones laborales" que proteja los derechos de los trabajadores.

En esta línea, indicó que el 87% de los hogares españoles tiene su principal fuente de ingresos en salarios y pensiones, por lo que apostó por "dar solidez a ese crecimiento inclusivo con incrementos reales de los salarios y mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones", cerrando un acuerdo salarial con la patronal CEOE que permita dar un "acelerón" a las nóminas.

FMI Y PENSIONES

Preguntado por el planteamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) de que las pensiones se sigan actualizando un 0,25% durante más años para hacer sostenible el sistema, Sordo puntualizó que la normativa "no obliga a mantener el 0,25%" y hay posibilidades de "mejorar" el poder adquisitivo de los pensionistas.

El sistema de pensiones en España "tiene un pacto generacional implícito" y es "perfectamente sostenible si hay voluntad política" para ello, buscando nuevos ingresos, ya que "va a haber momentos históricos que van a requerir de fuentes adicionales de financiación".

El nuevo secretario general de CCOO también fue preguntado sobre la posibilidad de implantar en España la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos, a lo que respondió que "no solo nos interesa que se vayan recomponiendo las jornadas laborales sino el conjunto de condiciones de los empleados públicos".

