Sordo dice que cambiar el índice de revalorización de las pensiones es "central" para hacerlas sostenibles

19/07/2017 - 13:13

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha insistido en que cambiar el índice de revalorización de las pensiones será un tema "central" en la negociación para que la recuperación se adapte a las personas y para garantizar la sostenibilidad de estas prestaciones con un "sistema de calidad que sea suficiente".

Sordo también ha recordado, durante su discurso en un desayuno informativo organizado por Fórum Europa, que va a haber "momentos históricos" en el sistema público de pensiones, que van a requerir de fuentes adicionales de financiación.

También ha afirmado que la actual legislación o normativa sobre pensiones "no obliga" a subir las pensiones únicamente un 0,25%. "Hay posibilidad de mejorar el poder adquisitivo por encima de esta cifra y hay que garantizar que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo", ha añadido.

Por otro lado, Sordo ha asegurado que la legislación laboral no crea empleo y que "no es un factor determinante para el empleo". "No es cierto que la vuelta a las tasas positivas se deba a las llamadas políticas de austeridad. Creemos que el discurso de que gracias a los recortes se ha conseguido esto es peligroso y falso, porque implicaría mantener una política laboral que ha tenido contraindicaciones y aceptar que los recortes no tienen vuela atrás", ha recalcado.

En esta línea, ha asegurado que cuando el sindicato apela por derogar la reforma laboral lo hace "siendo consciente" de que el marco normativo de 2009 "no era el óptimo" para las necesidades del país. Lo ideal, según sordo, es reconstruir el marco laboral --"no estamos añorando tiempos en los que la temporalidad estaba en el 30%"-- para abordar los retos a los que se va a tener que enfrentar el país.

Para Sordo, sí que es necesaria una mejora laboral, sobre todo, para desarrollar una auténtica carta social del trabajo y para reformar el Estatuto de los Trabajadores. De hecho, cree que es necesario para crear empleo estable y con derechos y para que el modelo empresarial sea "eficiente y competitivo".

Sobre las empresas, el líder sindical ha apuntado que el tejido empresarial es "cada vez más minifundista" y que los procesos de externalización productiva se han desarrollado para incrementar la productividad de las pymes y grandes empresas.

El representante de CC.OO. cree que ha habido una mala distribución de la riqueza, que ha provocado una intensa destrucción de empleo, que ha sido "más fuerte" que la caída de la actividad productiva. "El malestar que vive una buena parte de la sociedad no se justifica por una cuestión de recursos sino por cómo se distribuyen los mismos", ha remarcado.

Por su parte, el ex secretario general del sindicato, Ignacio Fernández Toxo, ha asegurado, durante la presentación que ha hecho de su sucesor, que es necesario que el crecimiento económico se alinee con las necesidades de las personas y, sobre todo, en términos de aspiraciones ambiciosas.

