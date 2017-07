330 43

Andalucía, de acuerdo con las 'quitas' de deuda "siempre y cuando" sea a comunidades infrafinanciadas por el sistema

19/07/2017 - 12:02

La consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha advertido este miércoles de que su departamento se muestra de acuerdo con las 'quitas' de deuda a las comunidades "siempre y cuando hayan sido comunidades infrafinanciadas en el modelo de financiación y, por tanto, "su deuda deriva de una insuficiencia de recursos objetivamente medido".

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado en el turno de preguntas en el desayuno del Fórum Europa Tribuna de Andalucía, donde ha sido presentada por el expresidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo.

La consejera ha instado a hablar de este asunto cuando se trate, como la Comunidad Valenciana o Andalucía, de comunidades infrafinanciadas y cuya deuda "no es fruto de ineficiencia, no es fruto de que algunos no han sabido gestionar sus recursos, sino que han recibido menos recursos del sistema".

No obstante, al mismo tiempo, Montero ha advertido de que este debate "no distraiga" y sea "una tentación" para el Gobierno de atenderlo "sustitutivamente" al debate del modelo de financiación autonómica. "Debe ser un debate complementario, pero nunca sustitutivo", ha subrayado.

"Puede tener el Gobierno la tentación de quedarse solo con el debate de la 'quita' de la deuda y orillar el debate de la financiación autonómica, que es el realmente importante", ha subrayado.

En este sentido, ha llamado a no hablar solo de cómo evoluciona la deuda para el futuro sino también de cómo se aportan los recursos a las competencias que desarrollan las comunidades porque de no ser así, "se estará dibujando de manera sensata el medio plazo, pero nos ahogaremos en el corto plazo". Así, ha reclamado pensar tanto en los recursos a corto plazo y también en los de medio plazo.

"NOS EMPEÑAMOS EN COMPLICARLO MÁS"

Por su parte, el expresidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo, que ha presentado a la consejera, ha señalado que la financiación autonómica es "un viejo tema" que "ya era complicado y nos empeñamos en complicarlo más".

Escuredo ha señalado que Andalucía ha cumplido "religiosamente" con el techo de gasto en los últimos años y se ha mostrado en contra del nuevo objetivo de déficit, junto con otras comunidades, "con la abstención de Extremadura, que ha hecho una declaración de fe y amor al nuevo partido socialista de izquierdas de Pedro Sánchez y no le han reñido".

"La financiación me preocupa mucho", ha reconocido Escuredo, quien ha señalado la petición de Cataluña de conseguir una 'quita' en su deuda y ha instado a Andalucía a "decir algo" al respecto. Asimismo, ha considerado "una ingenuidad pensar que nadie va a parar a los que quieren separarse e independizarse".

"Las palabras no me dan miedo. No me gusta lo del estado plurinacional, lo de España como nación de naciones. Lo que más preocupa es qué va a pasar con la bolsa del dinero, cómo se va a redistribuir el gasto público. Esta es la gran pregunta", ha destacado.

En este sentido, ha destacado que si se establecen "singularidades" entre comunidades hay que tener en cuenta "el legado que no caduca" de Andalucía, donde se ganó en referéndum y se salió a la calle el 4 de diciembre.

