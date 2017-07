330 43

Garamendi (cepyme) cree que la cláusula de revisión salarial es “antigua” y critica que los sindicatos pongan “líneas rojas”

19/07/2017 - 11:27

-No cree que hoy, tras la Junta Directiva de CEOE, haya noticias del acuerdo salarial

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa (Cepyme), Antonio Garamendi, afirmó este miércoles tras asistir al Fórum Europa que la cláusula de garantía salarial que proponen los sindicatos CCOO y UGT es un concepto "antiguo que no tiene ningún sentido en el mundo actual" y criticó que las centrales pongan así "líneas rojas" al acuerdo.

En declaraciones a los periodistas tras asistir al citado acto informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, Garamendi señaló que el pacto salarial "va progresando adecuadamente" y "estamos acercándonos", y quiso poner en valor que la propuesta de subida salarial de las organizaciones empresariales, del 1% al 2,5%, es "seria y responsable".

"Sabemos que la inflación va a estar en el orden del 1,5% o 1,6%, no entendemos muy bien que se pongan líneas rojas" con la cláusula de revisión salarial, "cuando este año no es necesaria y no se utiliza en un 20% de los convenios".

En cualquier caso, hoy se celebra Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y "no creo que hoy tengamos ninguna noticia", subrayó Garamendi.

El responsable de la patronal española de las pymes fue preguntado por las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quien afirmó que no disfrutará este año de vacaciones y que seguirá trabajando.

Garamendi se limitó a decir que "es bueno ir de vacaciones y es un derecho".

19-JUL-17

