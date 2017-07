La quita de deuda divide al PSOE y complica su estrategia en Cataluña

Dice Iceta que “ El Estado ha abusado de las comunidades imponiendo un esfuerzo abusivo; y por lo tanto, la única manera de compensar es haciendo una quita de la deuda, no sólo en el caso catalán".



El Estado, las comunidades, ayuntamientos, etc. sólo son instrumentos para articular la vida administrativa de los ciudadanos, y los políticos están para atender a los ciudadano, a las personas. El ciudadanos es el objetivo, el autentico protagonista de la política.



Estado, CCAA, ayuntamientos, etc. no son nada ni tendrian razón de existir sin personas.



Todas estas instituciones tienen medios suficientes para ponerse de acuerdo y que las personas sean atendidas en base a los principios de democracia, libertad, seguridad, sanidad, enseñanza, etc. Lo lamentable es que muchos politicos y partidos anteponen sus caprichos al bienestar de los ciudadanos, y esto es sinónimo de corrupción política.