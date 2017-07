330 43

Economía.- Bruselas insta a avanzar en la especialización inteligente para suplir la caída de presupuesto por el Brexit

br /> BRUSELAS, 18 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jyrki Katainen, ha instado este martes a las regiones europeas a avanzar en su especialización inteligente para suplir la posible merma del presupuesto que dejará el Brexit y responder al mismo reto a los desafíos de la globalización por la creciente competencia.

"La especialización inteligente puede ser una solución parcial a un presupuesto más pequeño si esto ocurre", ha defendido en rueda de prensa al vicepresidente del Ejecutivo comunitario.

Katainen ha avisado de que "la UE a 27 será diferente que la actual UE a 28" por la salida del Reino Unido del bloque. "Y esto significa que tenemos que estar listos para cambiar la manera en que la UE está trabajando a fin de reforzar nuestra resiliencia frente a la globalización pero también para hacer a Europa más fuerte y Europa es tan fuerte como su eslabón más débil", ha justificado.

"La globalización es un motivo por el que queremos centrarnos en la especialización inteligente porque la globalización nos planteará un desafío", ha explicado.

Al margen de responder al reto de la globalización, apostar por la especialización inteligente puede ayudar a atajar la posible merma de recursos presupuestarios futura porque aunque todavía se desconoce cuál será el tamaño del próximo presupuesto multianual europeo y los recursos que los Estados miembro querrán asignar a la Política de Cohesión, Katainen ha dejado claro que las finanzas de la UE "están bajo una fuerte presión". "Es otra razón por la que tenemos que centrarnos en la especialización inteligente", ha insistido.

Con el objetivo a ayudar a avanzar en la especialización inteligente, el Ejecutivo comunitario ha lanzado este martes dos proyectos pilotos que financiará con un millón de euros cada uno del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. (FEDER).

A través del primer proyecto piloto, la Comisión Europa prevé prestar apoyo "personalizado" con expertos a las regiones que afrontan la transición industrial para "acelerar la absorción de la innovación y eliminar las barreras a la innovación", ha explicado la comisaria de Política Regional, Corina Cretu.

El segundo proyecto tiene por objetivo identificar y ampliar "los proyectos interregionales financiables que pueden crear cadenas de valor europeas en sectores prioritarios como los macrodatos, la bioeconomía, la eficiencia de los recursos, la movilidad interconectada o la fabricación avanzada", siguiendo el modelo de la iniciativa Vanguard.

Cretu ha recordado que en total se movilizarán 67.000 millones de euros con fondos estructurales y de inversión europeos y con aportaciones nacionales y regionales en apoyo a las estrategias de especialización inteligentes, que buscan promover el crecimiento y el empleo a partir de las ventajas competitivas singulares en cada región.

Al margen de los fondos de cohesión, el Ejecutivo comunitario ha avanzado que trabajará con los Estados miembro y las autoridades regionales para ayudarles a "combinar" estos fondos con otros disponibles como ayudas del programa de ayudas a la innovación Horizonte 2020 y del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas y clarificará las sinergias en materia de ayudas públicas y contratación pública.

Al ser preguntada por la propuesta de Alemania de eliminar tres categorías de regiones actuales y repartir en el futuro los fondos de cohesión entre regiones en función de determinados criterios, la comisaria de Política Regional ha defendió que las ayudas deben mantenerse "para todas las regiones" tras recordar que la política se diseñó "reducir la brecha entre regiones" y ha dejado claro en todo caso que Alemania no ha remitido una propuesta "formal" al respecto.

Y aunque las regiones con un menor desarrollo reciben "una mayor cantidad de fondos" en la actualidad, la comisaria ha recordado que incluso "regiones ricas" como Valonia se han beneficiado de ayudas para recolocar a parados por el cierre de Caterpillar y ha subrayado la importancia de "tener esta flexibilidad".

Dicho esto, ha recordado que hay "un debate" en marcha con el Parlamento Europeo sobre si "en el futuro" hay que incluir "otros indicadores sociales para evaluar las regiones" y no únicamente su Producto Interior Bruto per cápita, un criterio de reparto que "algunos" alegan que "no tiene en cuenta el desempleo", ha explicado la comisaria, recordando por ejemplo que la región de Bruselas al ser "rica" tiene "una tasa alta de desempleo".

