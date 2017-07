La deuda pública sube 7.800 millones hasta los 1,124 billones de euros en mayo y roza el 100% del PIB

A ver #18 te lo explico yo sin plano, que no soy el Randall ese.



Las cuentas no cuadran ni metiendo la prostitución y el narcotráfico en el PIB como ha hecho Montoro, sabe Dios con que metodología de calculo.



No pueden cuadrar porque no cuentan con que los 60000 millones del rescate de las cajas (que arruinasteis vosotros politicos con la burbuja inmobiliaria, so golfos) o 40000 millones según los apesebrados del Banco de Espana, me da igual, HAY QUE DEVOLVERLOS y con intereses. Entre otras barrabasadas que tampoco se cuentan: 4500 millones públicos para las autopistas, 3500 para Florentino (almacén de gas castor) que pagamos en la factura del gas durante las próximas décadas, SAREB, 1700 millones de dinero publico atrapados en Martinsa, 4000 a los afectados por las preferentes, otros 4000 por las acciones de Bankia, etc.etc, suma y sigue. Lo que viene siendo un país de chorizos.



Los intereses de la deuda, esos que tu despachas como calderilla, van a ser la puntilla que termine de hundir a Espana. La FED ha subido tipos por tercera vez seguida este mismo mes por si no lo sabias.



Vamos que Espana con PPOE/Podemos va cuesta abajo y sin frenos.



Y Ojala Rajoy hubiera robado solo el dinero negro de la beca de Errejon (En Espana ya se da por normal que Presidente y Familia Real roben de vez en cuando, que menos no?). Deberias explicarnos el chiringuito que tiene montado en Santa Pola y cuantos millones de euros se lleva por la cara (menuda mamandurria tienen montada los notarios y registradores en Espana, única en el mundo civilizado). Y de quien son y de donde han salido las decenas de millones de euros a nombre de Barcenas que pululan por Suiza, Canada, etc.



Y por si fuera poco se rumorea que las cuentas que presenta Espana están un poco maquilladas, como las de Grecia en su dia vamos. Lee y reza:



Por este comentario Urdangarin te hubiera cobrado 100.000 euros así que vota positivo y pásalo a tus jefes que alguno no se entera todavía.