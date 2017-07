La deuda pública sube 7.800 millones hasta los 1,124 billones de euros en mayo y roza el 100% del PIB

Al 2, Venezuela está peor incluso que cuando Europa pensaba rescatar a España, en tiempos de Zapatero.



Maduro ha pedido hace poco un préstamo internacional porque no tienen ni para comer, les han dejado 865 millones de dólares porque se han comprometido a devolver 3.556 millones.







REPITO: Maduro ha pedido hace unas semanas un préstamo para que los militares no le boten (empiezan a no comer tampoco) y ha cogido 865 millones firmando que devuelven 3.556 en 5 años.



CINCO VECES LO PRESTADO.