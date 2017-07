La CNMV certifica que la crisis de Popular no provocó un incremento "apreciable" del estrés en los mercados

17/07/2017 - 15:11

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha certificado este lunes que los indicadores de riesgo de contagio y de estrés de los mercados españoles no registraron "alteraciones apreciables" a raíz de la resolución y posterior venta a Banco Santander de Banco Popular.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

En su nota de estabilidad financiera correspondiente al segundo trimestre del ejercicio, el supervisor asegura que durante el trimestre no se observó aumento apreciable alguno del nivel general de estrés y tampoco, a pesar del proceso de resolución del Banco POPULAR (POP.MC )y el episodio de alta volatilidad que afectó a Liberbank, en el segmento de intermediarios financieros --principalmente bancos-- o en el de renta variable no financiera.

En el documento, la CNMV señala que la resolución de Banco Popular a principios de junio fue un evento "potencialmente relevante en términos de estabilidad financiera". No obstante, incide en que "los indicadores relevantes muestran que los niveles de riesgo de contagio y de estrés no registraron alteraciones apreciables ni en términos generales ni en los segmentos de intermediarios financieros --renta variable financiera-- o renta variable no financiera.

De este modo, el organismo presidido por Sebastián Albella indica que el "mayor riesgo de mercado" se mantiene en los activos de renta fija, cuyos tipos de interés a largo plazo volvieron a descender en el segundo trimestre entre 12 y 14 puntos básicos.

TIPOS DE INTERÉS

En esta línea, la CNMV avisa de que el entorno de bajos tipos de interés, a pesar de tener "consecuencias favorables" para los agentes con necesidades de financiación y favorecer la inversión, introduce "algunos riesgos" para el sistema financiero.

Así, advierte de la proliferación de las estrategias que persiguen la búsqueda de inversiones de mayor rentabilidad esperada --lo que implica generalmente la asunción de mayor riesgo-- y de las dificultades que el sector bancario experimenta para mantener niveles aceptables de rentabilidad.

Además, la CNMV sostiene que ante un eventual endurecimiento de la política monetaria, aquellos agentes del mercado que todavía estén altamente endeudados y aquellos que posean una elevada proporción de renta fija en sus carteras "podrían sufrir consecuencias desfavorables", si bien reconoce que este escenario "atenuaría" las dificultades del sector bancario.

Entre los retos de la banca, el supervisor subraya algunos aspectos de carácter estructural, como la competencia de las empresas 'fintech' y la exposición a determinadas economías que pueden verse afectadas por algunas incertidumbres de carácter político.

En el ámbito político internacional, la CNMV destaca las "dudas" que todavía genera la Administración estadounidense, liderada por Donald Trump, y, sobre todo, el proceso de negociación de salida del Reino Unido de la UE, "pues todavía no se puede descartar un Brexit duro".

"Los procesos electorales previstos en varios países europeos para este año se han ido resolviendo en sentido favorable a la continuidad e incluso la revitalización del proyecto europeo, lo que ha originado un descenso significativo de la incertidumbre de los agentes", agrega la CNMV.

PUBLICIDAD